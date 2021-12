Duas pessoas de Jequié são contempladas na Nota Premiada Bahia

Duas pessoas de de Jequié integram a relação de mais 91 moradores de 23 municípios contemplados com a Nota Premiada Bahia. O resultado do sorteio de dezembro, que distribui R$ 1 milhão, foi divulgado na quinta-feira (17). Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, os moradores do interior conquistaram 43, enquanto os de Salvador ficaram com 48. Já o prêmio especial de R$ 100 mil saiu para uma moradora do bairro do Cabula, em Salvador.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Feira de Santana, com sete pessoas sorteadas. Na sequência estão Itabuna, com cinco ganhadores, Teixeira de Freitas e Lauro de Freitas, com quatro ganhadores cada, seguidos de Jequié, Simões Filho, Ipiaú e Vitória da Conquista, com dois premiados cada.

