Duas pessoas foram assassinadas e outras duas baleadas no centro de Jequié

Por volta das 03 horas da manhã deste domingo um tiroteio deixou duas pessoas mortas após a saída de uma boate no Calçadão da Rua Riachuelo, Centro de Jequié. Durante a confusão, um homem de 23 anos de idade, foi baleado, tentou fugir a bordo de uma Moto e caiu já sem vida na Rua Felix Gaspar, a segunda vítima de 18 anos foi morto na saída da casa de festas a tiros.



Um deles foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, nas costas, cabeça, ouvido e pescoço. Segundo informações, ele foi atingido no momento em que se dirigia para acessar um veículo Toyota Yaris, de aplicativo. O motorista desse veículo, foi atingido por um tiro no pescoço, assim como a passageira que levou um tiro no pé. Ambos encontram-se no HGPV, e não correm risco de morte. Os atiradores, segundo informações, chegaram a pé, e emboscaram as vítimas.



O local possui várias câmaras de segurança, que podem conter imagens do crime. Um dos envolvidos estava na companhia das vítimas na boate Dubai, durante a fuga acabou colidindo em um contêiner de entulhos e morreu por causa do tiro que levou e pelo impacto da batida. A Polícia Civil já iniciou as investigações para descobrir a autoria e motivação do crime.

