Duas pessoas foram baleadas na noite de ontem (23), em Jequié

O primeiro caso ocorreu na Baixa do Bonfim por volta das 20 horas, quando um jovem de 21 anos acabou sendo alvejado com um tiro de espingarda no peito. A vítima foi socorrida pelo seu pai até a emergência do HGPV, onde foi medicado e continua internado em observação.

O segundo caso ocorreu por volta das 19:00 horas, na entrada do residencial segredo , no bairro Curral Novo. Um moto taxista estava chegando no residencial, quando dois elementos encapuzados, anunciaram o assalto e a vítima acabou tentando fugir e os elementos deflagraram tiros. A vítima foi atingido por dois disparos, e caiu próximo a BR 330. Uma unidade do SAMU foi acionada e levou a vítima até o Hospital Geral Prado Valadares.

Em Jequié nos últimos dias, o índice de violência vem aumentado. Tráfico de drogas, homicídios, roubos, troca de tiros, dezenas de roubos de celular e arrombamentos. São apenas alguns casos que tem aumentado nos últimos dias. As pessoas acabam ficando assustadas com tanta violência.

