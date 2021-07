Duas pessoas foram baleadas nas nádegas em Jequié

No início da noite de ontem (23), o SAMU pediu apoio para a polícia militar em uma ocorrência no bairro Bom Sussego. Ao chegar ao local, os policiais encontraram dois jovem que foram alvejados a tiros de arma de fogo e atingidos nas nádegas. Os policiais saíram em diligência, mas, o acusado da tentativa de homicídio não foi encontrado. As vítimas foram encaminhadas para a emergência do HGPV e medicados.

