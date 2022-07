Duas pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira (06), em Jequié.

No final da tarde desta quarta-feira (06), guarnições da polícia militar do 19ª BPM, estavam em rondas na Rua Eliel Cerqueira Mendes, Brinco de Ouro em Jequié, quando segundo informações policiais, acabaram se envolvendo em uma troca de tiros com indivíduos armados na localidade. Duas pessoas foram socorridas pelas guarnições até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde foi constatado o óbito. Até o fechamento desta matéria, os indivíduos não foram identificados. Os corpos vão ser identificados e passaram por necropsia na manhã desta quinta-feira (07), no Instituto Médico Legal de Jequié. A polícia militar informou que com os homens , foram apreendidas duas armas de fogo, 850g de substância análoga à cocaína, 1 balança de precisão e 1 relógio. informações e Foto: ASCOM/19ª BPM

Comentários no Facebook:

Comentários