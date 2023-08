Duas pessoas morreram em um grave acidente na BR 116

Padrasto e enteado morreram vítima de acidente na manhã desta segunda-feira (07) na Rodovia Santos Dumont BR-116, na altura do KM 572, trecho do distrito Serrana, município de Brejões, no Vale do Jiquiriçá, no Sudoeste baiano. Segundo informações apuradas pelo Blog do Marcos Frahm, as vítimas estavam a bordo de uma moto que teria colidido com uma carreta por volta das 10h. Com o impacto da colisão, os dois jovens, condutor e passageiro foram parar embaixo da carreta, cujo motorista nada sofreu.

Em razão do acidente, o trânsito passou a fluir lentamente no trecho, mas sem bloqueio da via. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi acionada e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal de Jequié. Os ocupantes da moto eram moradores da região de Nova Itarana. Informações e Foto: BLOG MARCOS FRAHM

