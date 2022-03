Duas pessoas são mortas à tiros em Jequié em menos de 12 horas

O dia de ontem (03), em Jequié foi violento, e dois homicídios foram registrados. O primeiro aconteceu na Rua Fortaleza, Bairro do Brasil Novo. Elementos chegaram em uma das residências e bateram na porta, ao abrir a jovem identificada como Paula Graciele Vieira de Jesus, 20 anos, foi atingida com um tiro no pescoço e morreu na hora. Na casa da vítima, os policiais encontraram 07 pedaços de substância análoga a maconha. Já por volta das 19:00Hs, policiais militares foram informados que tiros teriam sido disparados na Quadra 16, do Jardim Tropical. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de Vitor Andrade Oliveira, 21 anos. O mesmo estava na residência sentado em um sofá, quando elementos a bordo de uma motocicleta Honda Pop, de cor preta, chegaram e dispararam vários tiros, acertando a vítima principalmente no rosto. Os corpos permanecem no IML de Jequié onde serão necropsiados e entregue aos seus familiares.

