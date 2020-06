Dupla de saqueadores morrem esmagados por carreta na BR 101

Na tarde de ontem (14), por volta das 13h20, uma carreta carregada de ovos tombou na BR-101, nas imediações sapucaieira em Eunápolis. Saqueadores ao tomarem conhecimento do acidente foram até o local onde saquearam uma parte da carga.

A noite eles voltaram para saquear o restante foi quando a carreta deslizou esmagando duas pessoas. As vítimas ficaram presas entre a cabine e a carroceria da carreta, uma equipe do corpo de bombeiros com apoio de três caminhões guincho conseguiram resgatar as vítimas, mas já estavam sem vidas.

As vítimas foram identificadas por; Evivaldo Cardim Marinho Filho de 19 anos e Ana Cláudia Sampaio Maia de 35 anos. Segundo as informações, Evivaldo trabalhava em um circo, e Ana Cláudia era moradora do bairro Juca Rosa em Eunápolis e trabalhava como designe de sobrancelhas. A carreta carregada de ovos seguia com destino a Salvador e o motorista saiu ileso do acidente. Informações e Foto: Verdinho Itabuna

