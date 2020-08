Dupla é presa pela PM com pistola.40 e drogas

Policiais Militares do PETO 60 realizavam rondas no bairro Teotônio Calheira quando avistaram um homem em atitude suspeita numa esquina com uma sacola plástica em mãos. Ao ser abordado os policiais encontraram 18 barras de maconha prensada. Ao ser indagado o rapaz informou que era morador da cidade de Valença e estava na cidade há poucos dias na casa de um primo.

Os policiais se deslocaram para a residência e abordaram um segundo rapaz em frente, a bordo de uma motocicleta. Ao ser abordado foi encontrado em sua posse uma sacola plástica com 15 barras de maconha prensada, similares às encontradas anteriormente. No imóvel os policiais encontraram uma mochila com mais drogas, uma pistola .40 municiada com 11 munições, uma balança de precisão e 02 rádios telecomunicadores, além de outro tablete de maconha pesando cerca de 370g. A dupla e o material aprendido foram apresentados no plantão local. Informações e Foto: Polícia Militar

