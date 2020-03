Dupla é presa pela PM com Revolver no Jequiezinho

Em rondas pela Rua Rio Grande do Sul, a Gavião 10 abordou uma dupla em atitude suspeita. Ao fazer a revista foi encontrado com um dos homens, um revolver calibre 32 municiado. Foi apreendido também um celular. Os dois foram apresentados as autoridades policiais no complexo policial de Jequié.

Comentários no Facebook:

Comentários