Dupla entra em confronto com a Polícia Militar e leva a pior

Um homem identificado apenas pelo prenome de Dougas e um menor de 17 anos identificado como Anderlan da Silva Santos, de 17 anos, tombaram em confronto com guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã na manhã desta quarta-feira (18), no Lajedo.

Segundo informações da PM, as guarnições realizavam rondas ostensivas da Operação Intensificação quando avistou a dupla. Após tentativa de abordagem, de acordo com a PM, a dupla atirou contra as guarnições, que revidaram e os suspeitos acabaram feridos. A PM prestou socorro e levou os suspeitos ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito.

Ainda segundo a PM, a dupla é suspeita de liderar o tráfico no Lajedo, de pratica de assaltos e também de homicídios. Com Douglas e Aderlan foram encontrados dois revólveres calibre 38, com numeração raspada, e 03 armas de fabricação caseira. Informações e foto: Ubatã Notícias

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários