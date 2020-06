Dupla tomba em confronto com a CIPE-Central em Jequié

Por volta das 12h00min, do dia 02 de Junho de 2020, na cidade de Jequié/BA, uma PATRULHA RURAL da CIPE Central fora destacada para uma intervenção após informações sobre um acampamento que armazenava drogas de uma organização criminosa que atua no Sudoeste da Bahia.



A PATRULHA RURAL incursionou às margens do Rio de Contas na zona urbana de Jequié/BA realizou o cerco perimetral e ao iniciar a tomada da área, através de técnicas e táticas de operações rurais, foi surpreendida por disparos de arma de fogo perpetrados por vários indivíduos armados e revidou a injusta agressão. Na busca perimetral foram encontrados dois indivíduos baleados, com armas ao lado, que foram imediatamente socorridos ao nosocômio desta urbe e após atendimento médico não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.



Os dois resistentes realizavam a segurança de um acampamento que armazenava drogas de uma organização criminosa que atua no Sudoeste da Bahia através de assaltos, tráfico de drogas e homicídios*



A ocorrência será lavrada na Delegacia de Jequié/BA pelo DPC plantonista.



MATERIAIS APREENDIDOS*:



02 (dois) Revólveres Taurus, calibre .38

60 (sessenta) munições calibre 38.



01 Kg de pasta base de cocaína;



10 Kg de maconha;

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários