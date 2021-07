Durante esta quarta-feira (21), o Jequieense sentiu mudança na temperatura

Durante todo o dia de hoje (21), o tempo em Jequié permaneceu nublado e agora a noite um vento de 8 Km/h, frio fez os Jequieenses tirarem suas blusas de manga longa. A previsão do tempo durante o dia marcou mínima de 17º graus. O que para muitos de outras regiões não é tão frio assim, para quem mora na cidade que é conhecida como cidade sol, sentiu a diferença no clima. Segundo o site clima tempo, a máxima para os próximos dias é de 30º, e a mínima chega a 14º graus na próxima segunda-feira (26). Nesta época do ano, quem mais sofre, ainda continua sendo as crianças que sentem a mudança do clima, e acabam ficando com sintomas gripais.

