Durante o mês de abril foram apreendidas 16 armas de fogo e 35 pessoas foram conduzidas pela PM em Jequié

O comando do 19º Batalhão de Polícia Militar divulgou na manhã desta segunda-feira (03), um balanço da produtividade operacional em sua área de abrangência, durante o mês de Abril/2021.

De acordo com os dados, as ações desenvolvidas nesse período resultaram na condução de 35 pessoas à Delegacia de Polícia, sendo 18 prisões em flagrante delito e 2 termos circunstanciados de ocorrência. Houve ainda a recuperação de 12 veículos com restrição de furto/roubo, o registro de 12 veículos apreendidos e a apreensão de 16 armas de fogo.

Como produtividade da Operação Ronda Maria da Penha, foram destacados 116 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica.

O Ten Cel Elbert Vinhático, que tem quarenta e sete dias no comando da Unidade comemorou o resultado, atribuindo-os principalmente ao empenho dos Policiais Militares que estão nas ruas diuturnamente combatendo a criminalidade. Enalteceu ainda as parcerias com outras forças de segurança e destacou as várias operações preventivas e de repressão que estão em andamento. InFormações: ASCOM/19º BPM

