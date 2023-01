É com muito pesar que comunicamos o falecimento de Cloves “Baluarte”

A cidade de Jitaúna está em luto pelo repentino falecimento do Agropecuarista Cloves Pereira, que era conhecido como “Cloves Baluarte”. O mesmo estava em um veículo, quando o motorista perdeu o controle do mesmo e acabou capotando às margens da BR 116, próximo a cidade de Manoel Vitorino. Ainda não temos a informação se era Cloves que estava na direção do veículo. Outros ocupantes do veículo, ficaram feridos e foram socorridos até a emergência do Hospital Geral Prado Valadares.

Cloves era muito querido na cidade de Jitaúna, onde tinha propriedade rural e comércio. As pessoas ainda não acreditam no triste fato. Cloves tinha uma propriedade rural, a Fazenda Sapucaia, onde amava receber os amigos. Muitos dos seus amigos aqui da cidade de Jequié. Tive o PRIVILÉGIO DE CONHECER o querido “Cloves Baluarte”, no início da minha carreira na radiodifusão. Sempre atencioso, amigo é um ouvinte querido. Deixamos aqui nossos sentimentos a todos os familiares e a todos Jitaunenses.

O corpo permanece no IML de Jequié, onde será liberado ainda na noite desta quinta-feira, e seguirá para velório e sepultamento na cidade de Jitaúna, onde Cloves tinha uma LEGIÃO de amigos.

