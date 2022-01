Economista diz que pagar IPVA com desconto de 20% é vantajoso

O desconto de 20% no pagamento antecipado, até 10 de fevereiro, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2022 deve ser aproveitado pelos contribuintes baianos. É o que aponta o economista da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia) e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Luiz Mário Vieira. Ele alerta, porém, que cada pessoa deve analisar a sua condição financeira antes de optar entre o desconto e o parcelamento.

A tabela 2022 do IPVA foi divulgada em dezembro pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), com condições mais atraentes: além do abatimento de 20%, o dobro de 2021, o parcelamento também foi ampliado, de três para cinco vezes, e dobrou também o desconto oferecido para quem pagar o IPVA até a data da primeira cota, de acordo com o número final da placa do veículo: de 5% no ano passado, agora será de 10%. As medidas anunciadas têm o objetivo de proteger os proprietários de veículos dos efeitos da inflação, que nos últimos meses voltaram a ser alvo de preocupação para os brasileiros e repercutem no mercado de veículos.

Melhor opção

“Para aquelas pessoas que se programaram, que possuem um emprego fixo e que têm alguma reserva, o desconto de 20% é uma opção excelente porque não vai ter remuneração no mercado financeiro que dará essa rentabilidade. Vale a pena também tirar da poupança, que está rendendo somente 0,5% ao mês”, assinala.

Vieira compara a situação com a compra de um produto de R$ 1 mil que pode ser adquirido com 20%, à vista, ou parcelado com o valor cheio em cinco vezes. “Ao optar pelo desconto, é como se o consumidor estivesse pagando quatro parcelas, ao invés de cinco”, explica.

O economista lembra ainda que o desconto oferecido pela Bahia é superior ao de alguns estados que também utilizam a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) como base para cálculo do IPVA, como Rio de Janeiro, que oferece 3%, e São Paulo, com abatimento de 9%. “Até mesmo o abatimento de 10% para pagamento integral do imposto até a data da primeira cota é vantajoso, pois do ponto de vista financeiro não tem conta que consiga se igualar ao desconto”, diz.

Comentários no Facebook:

Comentários