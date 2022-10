EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jequié/BA, protocolo nº 89.540, com os seguintes dados: REQUERENTES: FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, maior, capaz, empresário, RG nº 1305808568, CPF nº 007.574.525-90, casado sob regime da comunhão parcial de bens em 30/07/1999 com FRANCISCA FRANCIENE LOPES, brasileira, maior, capaz, empresária, RG nº 247161692 SSP/CE, CPF nº 035.035.405-71, ambos residentes e domiciliados na Rua Juracy Novato, nº 12, bairro Joaquim Romão, CEP: 45200-743, em Jequié/BA, IMÓVEL USUCAPIENDO: Localizado na Rua Juracy Novato, nº 12, bairro Joaquim Romão, CEP: 45200-743 em Jequié/BA, consistente de um imóvel com área construída de 665,76 m², e área total do terreno 462,75m², integrante do Loteamento Sol Nascente, quadra 62, lotes 7 e 8, com inscrição imobiliária nº 01020600050001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado por Rômulo Tardelly Bezerra Oliveira, Engenheiro Civil, CREA/BA nº 000078911-0, ART nº BA20190127414. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Nº 10.866, Livro 2-AP. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Desde março 2005. Pelo presente edital, ficam intimados HAIDEE PIRES DE OLIVEIRA E SILVA, VALEDA PIRES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANÍBAL PIRES D´OLIVEIRA, CPF: 018.453.575-1, IARA PIRES COSTA LINO, CPF: 734.015.795-68, E AUGUSTO FERREIRA COSTA LINO, CPF: 005.263.715-87 na qualidade de proprietários tabulares e confrontante para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. Jequié, 15 de setembro de 2022. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

Código de validação: 3PNHQ-RGZK3-5BW4M-F35SE O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil. Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários: Samara Benevides Duque (CPF 062.532.175-85) Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/3PNHQ-RGZK3-5BW4M-F35SE . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate.

Comentários no Facebook:

Comentários