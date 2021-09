EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E CONFRONTANTES, CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jequié/BA, protocolo nº 89.115, com os seguintes dados: REQUERENTE:

WILLAME DOS SANTOS MELO, brasileiro, maior, capaz, comerciário, RG nº 16.273.109-4 SSP/BA, CPF nº

099.047.515-87, casado sob regime da comunhão parcial de bens, em 15/09/1979 com RUTH MENDES MELO,

brasileira, maior, capaz, RG nº 21.327.653-4 SSP/BA, CPF nº 214.965.445-87, residentes e domiciliados na Rua

Leur Brito, nº 242, Bairro Joaquim Romão. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Avenida Rio Branco,

817, Centro, em Jequié/BA, consistente de uma área de terras medindo 247,22 m², sem edificação, com

inscrição imobiliária nº 0101189000901, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado por Edson

Alves Machado, Engenheiro Civil, CREA 86.933/D-SP Visto 4883 CREA/BA, ART nº BA20190207332.

MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula atípica Nº 21.172, Livro 2-BC. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Ordinária.

TEMPO DE POSSE: posse desde 18/11/2009. Pelo presente edital, NÃO IDENTIFICADO, na qualidade de

proprietário tabular e confrontante para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando

impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze)

dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de

impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.

Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do

cabeçalho. Jequié, 16 de agosto de 2021. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

