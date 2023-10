EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS ECONFRONTANTESRECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS E

CONFRONTANTES

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jequié/BA, protocolo nº 92.615 com os seguintes dados: REQUERENTE:

CARMEN BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, professora aposentada, viúva, RG nº 0212322028

SSP/BA, CPF nº 269.437.865-04, residente e domiciliada na Avenida Lomanto Júnior, nº 407, Joaquim Romão,

Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel localizado na Avenida Lomanto Júnior, nº 407, Joaquim Romão, CEP: 45200-579, em Jequié/BA, consistente de um imóvel residencial com área construída de 192,76 m², com área total do terreno de 131,33 m², com inscrição imobiliária nº 01010970403001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado por Marlon Souza Soares, Engenheiro Civil, CREA-BA 82308, ART Nº

BA20220184258. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Nº 7.924, Livro 2-AE. MODALIDADE DE USUCAPIÃO:

Extraordinária. TEMPO DE POSSE: desde 2004. Pelo presente edital, fica intimada MARIA DE JESUS BARBOSA, CPF: 191.912.945-68 E OLGA BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 269.434.765-72, ou seus herdeiros na qualidade de proprietário tabular param se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. Jequié, 25

de setembro de 2023. A Oficiala Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

