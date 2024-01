EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TITULARES DE DIREITOS ECONFRONTANTESRECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jequié/BA, protocolo 93.371, com os seguintes dados: REQUERENTE: ALMIRA GONDIM PEREIRA, brasileira, maior, capaz, viúva, aposentada, RG nº 0099106701 SSP/BA, CPF nº397.733.025-04, residente e domiciliada na Rua Andrade, nº 150, São Luís, em Jequié/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Área de Terra localizada na Avenida Lomanto Júnior, s/n, bairro Joaquim Romão, CEP: 45200- 617, em Jequié/BA, sendo a área do terreno de 13.069,03 m², sem edificação, com inscrição imobiliária nº 01021441177001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado pelo Engenheiro Agrimensor Aliomar Jesus Pereira, CREA: 15977-D, ART nº BA20230444574. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não possui. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Extraordinária. TEMPO DE POSSE: Há mais 15 anos. Pelo presente edital, fica intimado, NÃO IDENTIFICADO, na qualidade de proprietário tabular e confrontante para se manifestar em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da publicação deste, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço constante do cabeçalho. Jequié, 12 de dezembro de 2023. A Oficiala

Substituta, SAMARA BENEVIDES DUQUE.

