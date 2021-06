CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE JEQUIÉ –

ESTADO DA BAHIA.

Rua Barbosa de Souza, 25, SL 7 – Centro – Jequié – Bahia CEP 45.200-970 – Tel. (73) 3526-5305

EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião

no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jequié/BA, protocolo nº 87.184, com os seguintes dados:

REQUERENTES: ALMIR NUNES DE MORAES, brasileiro, maior, capaz, servidor público, RG nº 02.293.464-21

SSP/BA, CPF nº 369.435.415-87, e VITÓRIA REGINA AGUIAR MORAES, brasileira, maior, capaz, técnica de

enfermagem, RG nº 02.549.443-02 SSP/BA, CPF nº 455.346.915-49, casados entre si sob o regime de

comunhão parcial de bens em 28/06/1986, residentes e domiciliados na Avenida Gabriel Dantas Novaes, nº

92, Bairro Centro, na cidade de Manoel Vitorino/BA. IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel rural denominado Sítio

Galiléia, antiga Boa Esperança, medindo 75,9422 hectares, localizado no Distrito de Boaçu, neste Município de

Jequié/BA, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborado por José Vicente Ribeiro de Carvalho,

Técnico em Agrimensura, CREA 28.473/TD, ART nº BA20180125127. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não possui.

MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Ordinária. TEMPO DE POSSE: posse desde 30/04/2006. Pelo presente edital,

Pelo presente edital, cientifica-se terceiros eventualmente interessados da existência do procedimento de

Usucapião Ordinária, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação

escrita diretamente nesta serventia, com as razões da sua discordância, no prazo legal de 15 (quinze) dias

corridos contados a partir da publicação deste, que será contado em dobro por força do artigo 11 do

Provimento nº 94 do Conselho Nacional de Justiça, ficando advertido de que a não apresentação de

impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.

Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Ofício Registral, no endereço Rua Barbosa

de Souza, 25, SL 7 – Centro, Jequié/BA. A Oficiala Substituta, ALICE BIONDI SAMPAIO.

