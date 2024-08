Educação: Estudantes de Ipiaú são premiados com projeto de petisco de casca de ovo para cães

Utilizando farinha de casca de ovo, estudantes do Curso Técnico em Zootecnia do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) de Ipiaú, no Médio Rio de Contas, produziram um petisco para específico para a suplementação de cães. O projeto ”Benefícios do aproveitamento da farinha da casca do ovo para suplementação animal” foi premiado na Expo Milset Brasil 2024 – maior evento de ciência e tecnologia voltado para alunos dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico e Superior, que aconteceu em maio deste ano, em Fortaleza, no Ceará.

O estudante Rodrigo Oliveira explica que o projeto mostrou que a casca do ovo pode ser transformada em uma farinha propícia para a reposição de cálcio na dieta alimentar de caninos, aves, suínos, equinos, bovinos e até de seres humanos.

”A suplementação que criamos é eficiente na dieta dos cães, auxiliando no seu fortalecimento ósseo e muscular. Nossa intenção é produzir outras versões do petisco, com outros sabores, e também testar um petisco com a farinha da casca do ovo também gatos”, revela Rodrigo.

A ideia de fazer o petisco, conta o estudante, surgiu nas aulas da disciplina Projeto Experimental I, frente à proposta de desenvolver um trabalho de pesquisa voltado à sustentabilidade e à Zootecnia, que reduzisse os impactos ambientais causados pela produção de alimentos. Em meio às discussões sobre quais resíduos alimentares são descartados no ambiente e poderiam ser aproveitados na produção de produtos alimentícios naturais para os animais, a turma decidiu estudar sobre a casca do ovo e os benefícios dos seus minerais (carbonato de cálcio e magnésio).

Além da farinha da casca do ovo, o petisco contém em sua lista de ingredientes farinha de aveia, farinha de trigo integral, ovo e banana. Ele conta que, como essa fruta atrai o paladar dos cachorros, o teste com os pets dos próprios estudantes foi aprovado. ”O nosso diferencial é a utilização de ingredientes 100% naturais no produto, o que é indicado para dietas alimentares saudáveis, sustentáveis e economicamente viáveis”. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

