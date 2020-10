ELEIÇÕES 2020: Aplicativo vai permitir que eleitor justifique ausência

Uma nova versão do aplicativo e-Título, foi disponibilizado ontem dia (30),e vai permitir aos eleitores justificar, de forma on-line, a ausência nas Eleições Municipais de 2020, por meio de smartphones e tablets. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

Segundo o TRE-BA, as inovações vêm auxiliar os eleitores que estejam fora de seu domicílio eleitoral ou estiverem impedidos de votar nos dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno do pleito, respectivamente. Para isso, o eleitor vai precisar baixar e habilitar o aplicativo em seus dispositivos móveis.

Por enquanto, o aplicativo somente aceitará as justificativas depois da votação, como já é feito no Portal do TSE, na internet. Entretanto, de acordo com o órgão, a Justiça Eleitoral já prepara o lançamento da versão 2.2 do e-Título, que permitirá a justificativa nos dias de eleição. Essa nova funcionalidade, que ainda não tem data para ser lançada, funcionará apenas nos dias e horários de votação.

