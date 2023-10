Eleições do Coren-BA 2023 serão realizadas neste domingo

As eleições do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) de 2023 ocorrerão pela internet a partir das 8h do dia 1º de outubro até as 8h do dia seguinte. O voto é obrigatório para os profissionais de enfermagem devidamente inscritos e com sua anuidade e dados cadastrais junto ao Conselho em dia até 31 de agosto de 2023.

No dia da eleição, às 8h, os profissionais poderão votar de qualquer dispositivo com acesso à internet através do sitewww.votaenfermagem.org.br. O eleitor deve votar apenas em uma das chapas registradas conforme sua categoria, e não no candidato. A relação das chapas concorrentes está disponível no site do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (www.coren-ba.gov.br/eleicoes-2023-2).

O profissional de Enfermagem inscrito em mais de uma categoria poderá efetuar o procedimento de votação nas quais esteja adimplente. Caso esteja em quadros distintos, será um voto por quadro pertencente. Para auxílio dos eleitores, o serviço de Call Center gratuito está à disposição dos profissionais via telefone (0800 800 6000) ou via web chat pelo endereço: www.votaenfermagem.org.br.

O horário de funcionamento do Call Center é das 08h às 12h e das 14h às 18h (horário de Brasília), de segunda a sexta. No dia anterior à eleição (30/09), o Call Center também estará disponível. Durante o período de votação, o atendimento será ininterrupto, iniciando às 08hdo dia 01 até 09h59 do dia 02 de outubro de 2023, horário de Brasília.

