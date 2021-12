Elementos a bordo de motocicleta roubam celulares e agridem vítima em Jequié

na tarde de ontem (27), dois elementos a bordo de uma motocicleta abordaram duas mulheres no Loteamento Parque do Sol, em Jequié, anunciaram o assalto e agrediram uma das vítimas com coronhadas na cabeça. Os elementos roubaram os celulares das vítimas e fugiram tomando rumo ignorado. Uma das vítimas precisou ser socorrida por uma unidade de SAMU até a emergência do Hospital Prado Valadares, pois a mesma estava com um corte na cabeça e sangrava bastante. A polícia foi acionada, mas os elementos não foram encontrados.

