Elementos armados deixam quatro pessoas baleadas, inclusive uma criança em Jequié

Na noite de ontem (19), por volta das 19h38 a gavião 1916, juntamente com as falcões 1935 e 1937 deslocaram-se a rua m, nº 26 do loteamento água branca, bairro jequiezinho, onde foi constatado que, sem motivos aparente, 04 (quatro) pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo e que foram socorridas e conduzidas ao HGPV por populares. Que o autor (ou autores) dos disparos não havia sido localizado e identificado.

Vítimas: Jucimária Mendes dos Santos, 36 anos, atingida no dedo indicador esquerdo; Hugo Henrique Ribeiro Lima, 17 anos, atingido por três disparos. Sendo um na região do pescoço, com entrada e saída do projétil, um no flanco lateral direito e um no tórax; Ícaro Mendes dos santos, 08 anos, atingido de raspão no rosto e Jamile Santos Ferreira, 17 anos, atingida nas costas.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários