Elementos atiram em viatura da PM na BR 330 e vão presos

No final da tarde de ontem (07), após rondas ostensivas no distrito de Córrego de Pedras, a guarnição da 55ª CIPM, quando retornava à cidade de Ipiaú, se deparou com um flagrante de assalto com arma de fogo, onde dois elementos estavam a bordo de uma motocicleta Honda/Fan 125 preta, e que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

Os policiais militares acompanharam os meliantes, enquanto o passageiro disparou contra a guarnição, que revidou.

Após os disparos, o passageiro se desfez da arma e do aparelho celular roubado, jogando-os ao chão. Logo em seguida o passageiro caiu da moto após a motocicleta passar por um redutor de velocidade do tipo “quebra molas”, momento em que foi preso pelos policiais militares.

O comparsa, que conduzia a motocicleta do conseguiu fugir do local.

O meliante capturado foi conduzido e apresentado na delegacia de Jequié, juntamente com o material apreendido.

