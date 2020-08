Elementos usam veículo furtado para praticar assalto no centro de Jequié: Assista

O fato ocorreu no último domingo por volta das 06 da manhã, na rua João Mangabeira, centro de Jequié. A mulher estava caminhando tranquilamente pelo centro, provavelmente indo para o trabalho, quando um veículo Fiat uno de cor vermelha, passa lentamente e o passageiro ataca essa senhora, a derruba no chão e leva a sua bolsa.

Segundo informações. o veículo foi furtado no centro de Jequié, na noite anterior e os elementos começaram a praticar delitos com o veículo furtado. As imagens do assalto já estão com os investigadores da delegacia de furtos de Jequié. E agora é uma questão de tempo para identificar e prender o ou os acusado de cometer o delito. Vídeo e foto: Redes Sociais

Comentários no Facebook:

Comentários