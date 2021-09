Elite 12 Passageiro: Jequieenses vem se destacando no transporte de passageiros por aplicativo

O aplicativo de transporte de passageiros elite12, foi criado por 12 Jequieenses no dia 23 de abril de 2021, que tiveram a ideia de criar um aplicativo, nascido em jequié para toda a população, o Elite12 busca proporcionar ao Passageiro um atendimento diferenciado, um transporte mais confortável, atendimento de qualidade, segurança, preço justo e valorização local. Por ser um aplicativo Jequieense, o Elite 12 conhece as peculiaridades locais, as demandas dos clientes e investe recursos no Marketing local e fecha parcerias com empresas visando circular o dinheiro na própria cidade fortalecendo-a economicamente.

O Elite12 Passageiro hoje conta com mais de 30 motoristas altamente capacitados, com veículos novos, confortáveis e higienizado que atende mais de 4 mil clientes.

A família Elite12 agradece a todos pela confiança!

Venha ser Elite também!



