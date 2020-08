Em ação conjunta PRF e PM tira quadrilha de roubos de veículos de circulação

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) de Itabuna (BA) desarticularam uma quadrilha responsável por roubo de veículos na região Sul do estado baiano.

Por volta das 16h40, policiais rodoviários federais receberem a denúncia de que cinco homens armados haviam assaltado um cidadão, levando o seu veículo, uma Toyota/Hilux, nas imediações do município de Ubaitaba (BA), e que seguiam no sentido da Unidade Operacional da PRF em Itabuna (BA).

Os policiais saíram em busca do veículo, quando localizaram nas proximidades, perto da entrada de uma fazenda, uma aglomeração de pessoas. Ao se aproximarem, constataram que se tratava de um acidente e o veículo acidentado era a Toyota/Hilux roubada.

Ao observar que os dois criminosos que ocupavam o interior do veículo estavam feridos, foi acionada a SAMU que realizou o resgate e o encaminhamento para o hospital, sendo acionada também a Polícia Civil para as demais providências referentes à prisão dos indivíduos. No veículo foram encontrados três CRLVs, dois de motocicletas e um de um veículo GM/Capitiva, também foram encontrados dois celulares e uma quantia de R$182,00.

Os policias então iniciaram as buscas dos outros três envolvidos que não estavam no local do acidente em ação conjunta com a Polícia Militar de Itabuna(BA). Por volta das 21h30, as equipes visualizaram um veículo GM/Astra ocupado por quatro homens em atitude suspeita, sendo que o condutor tentou evadir ao perceber a aproximação policial.

As equipes de policiais alcançaram o veículo a tempo, abordando-o e impediram uma eventual fuga. Nos procedimentos de buscas no veículo, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm de origem turca, uma pistola Taurus calibre .40, 55 munições e três carregadores dos armamentos. Além disso, seis celulares, dois relógios de pulso, duas correntes e uma quantia de R$ 713,75 (setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), que poderiam ser proveniente dos crimes, também foram encontradas e apreendidas.

Os quatro homens ainda afirmaram ter participado do crime envolvendo o rouba do veículo Toyota/Hilux na tarde do mesmo dia. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, bem como todo material apreendido, para as demais medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

