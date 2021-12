Em atendimento a solicitação de Zé Cocá, Governo do Estado licita pavimentação das Avenidas Franz Gedeon, Landulfo Caribé e Beira Rio

Três grandes avenidas de Jequié receberão uma nova pavimentação asfáltica, que vai recuperar essas importantes vias e devolver a acessibilidade aos moradores e melhorar a mobilidade urbana. As intervenções serão executadas na Avenida Franz Gedeon e Avenida Landulfo Caribé, que ligam o bairro Jequiezinho ao Centro, e a Avenida Beira Rio, no bairro Mandacaru.

Fruto de uma solicitação do prefeito de Jequié, Zé Cocá, ao governador Rui Costa e à primeira dama, Aline Peixoto, a licitação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 7, e as obras serão realizadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEAGRI). De acordo com o gestor municipal, a nova pavimentação das avenidas vai representar um grande avanço e será muito importante para a modernização da malha viária do município.

“Jequié precisa avançar e crescer, não só economicamente, quanto socialmente e, principalmente, estruturalmente. O governador Rui Costa e a primeira Dama, Aline Peixoto, a quem eu agradeço imensamente pelo apoio, sabem da nossa vontade e disposição de transformar a cidade e estão nos ajudando muito. Assim como, também, o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, que tem prestado um suporte muito bom e procurado nos atender em todas as nossas demandas. Em breve, com fé em Deus, teremos essas três grandes avenidas completamente recuperadas, com a pavimentação asfáltica em dia e os condutores e pedestres poderão contar com uma malha viária moderna e completamente restaurada.”, afirmou o prefeito à reportagem.

Comentários no Facebook:

Comentários