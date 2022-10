Em audiência publica na Câmara de Vereadores, secretário de cultura diz que foram investidos mais de 4 milhões no São João de Jequié

O São João deste ano, executado de forma presencial após dois anos da pandemia de Covid-19, que teve como tema “Forró, Patrimônio Cultural do Brasil”, buscou reavivar a historicidade e as tradições juninas, com peças decorativas, bandeirolas e adereços cujas referências criativas faziam menção à cultura nordestina, contando com a inclusão de um palco interativo e moderno, que se comunicava artisticamente com os novos padrões estilísticos dos eventos de grande porte, propiciando muito mais visibilidade aos festejos juninos de Jequié, Brasil afora. Segundo estimativa da Polícia Militar, somente nos últimos quatro dias dos festejos, o município recebeu um público estimado em mais de 307 mil pessoas.

A apresentação contou com intervenções dos vereadores presentes, que fizeram ponderações e tiveram perguntas respondidas e, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, foram investidos cerca de R$ 4,4 milhões de reais, em mais de 100 apresentações musicais, nos 13 dias de realização do São João, que se iniciou no dia 14 de junho, com a Vila Junina na Praça Rui Barbosa, e entre os dias 23 e 26 de junho, na Praça da Bandeira. A realização do São João 2022 possibilitou uma arrecadação direta de R$ 305.244,07 (trezentos e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), entre impostos, tributação e patrocínios, sem contar o montante que foi arrecadado de forma indireta que, de acordo com a equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo, pode ter sido dez vezes mais que os valores arrecadados diretamente. Informações e Foto: SECOM/PMJ