Em Brasília, SEC participa de encontros que visam fortalecer ações com foco na água, na educação e no meio ambiente

A secretária da Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro, a convite da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), participou, junto com outros gestores da Educação de todo o país, nesta terça-feira (1°), em Brasília, da abertura do encontro “Água, educação e meio ambiente: um evento de integração”, realizado em parceria com os ministérios da Educação e do Meio Ambiente. A proposta é intensificar a articulação entre as instituições para a promoção de ações conjuntas e integradas que fortaleçam a implementação das políticas de Educação e de Educação Ambiental voltadas à gestão de recursos hídricos. O encontro para a criação de um pacto pela governança da água prossegue até quinta-feira (3).



“Estamos na Agência Nacional da Água e Saneamento para tratar de um assunto que é intersetorial, de interesse da ANA, mas também nosso, da Educação. Temos muitos investimentos nas questões ambientais na nossa rede e estar aqui qualifica o nosso fazer”, afirmou Adélia Pinheiro, no primeiro dia do encontro, quando participou da reunião entre representantes da ANA e do MEC e os secretários estaduais da Educação de todo o país para a contextualização sobre o pacto pela governança da água.



Dentre as atividades desta terça-feira, se destacam, ainda, a reunião para o lançamento do kit de materiais educativos, contendo o jogo educativo Akauana e a coleção de quatro guias educacionais sobre o tema da água e sustentabilidade, voltados para a formação de professores e para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, criados pela rede formada por nove universidades federais (ProfCiamb), que ofertam o mestrado profissional em Ciências Ambientais para professores.



Paralelo ao evento, está sendo realizado, também em Brasília, o Encontro Nacional das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs). “Temos uma série de entregas pela Política de Educação Ambiental, em 2011, passando pelos processos de conferências, nos quais a Bahia ganha destaque no âmbito nacional. Estamos aqui também para aprender neste processo de retomada, para que a gente tenha ações socioambientais consolidadas em nosso Estado e em nosso país”, esclarece o diretor de execução das Políticas para a Educação Básica da SEC, Fábio Barbosa, que participa da atividade.



Na Bahia – Por meio de projetos e atividades interdisciplinares, o tema ambiental já faz parte do currículo das unidades escolares estaduais baianas e é trabalhado durante todo o ano letivo. Em 2022, a SEC fomentou a realização das Conferência Escolares pelo Meio Ambiente, com o tema central “A Educação Ambiental como promotora da cidadania nos Territórios de Identidade da Bahia”. A SEC lançou, em 2022, a versão impressa da coletânea “Escolas sustentáveis: quais os caminhos?”, uma publicação com 27 projetos, desenvolvidos por estudantes e professores, que foram apresentados na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.



O livro apresenta possíveis intervenções nas escolas para a promoção da consciência socioambiental e para o desenvolvimento de ações sustentáveis, entre elas a relação da escola com os recursos hídricos, enfatizando a reutilização da água da chuva e o reflorestamento. Informações e Foto: Ascom/SEC

Comentários no Facebook:

Comentários