Em convenção histórica, Vinícius Costa confirma pré-candidatura à Prefeitura de Manoel Vitorino com apoio de Zé Cocá

Neste domingo (04), a cidade de Manoel Vitorino foi cenário de uma histórica convenção partidária que confirmou a pré-candidatura de Vinícius Costa para prefeito. O evento, realizado com a participação dos partidos PP, Solidariedade e União Brasil reuniu milhares de pessoas e foi marcado pela presença de importantes figuras políticas da região e do estado, como o líder político responsável pela articulação do projeto, Zé Cocá, prefeito de Jequié, o deputado federal Leur Lomanto, além de vereadores, lideranças locais e representantes de todos os partidos envolvidos na coligação, reforçando o apoio a Vinícius e seu vice, o vereador Landinho, liderança consolidada do distrito de Catingal.

O evento, realizado na quadra esportiva da Escola 30 de Julho, foi tomado por uma atmosfera de celebração e entusiasmo, refletindo o apoio popular ao grupo que fará oposição ao desgastado gestor municipal, Silvany Barros, cuja administração conta com grande reprovação dos moradores de Manoel Vitorino, deixando a desejar em diversos setores, o que poderá causar dificuldades na campanha da situação, na cidade.

Em seu discurso, Vinícius agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da união para que o município de Manoel Vitorino saia do estado de estagnação e volte a se desenvolver.

“Estamos aqui muito animados e, ao mesmo tempo, agradecidos pela participação de toda essa gente!!! A participação massiva da comunidade foi um indicativo do apoio popular ao nosso projeto. É a união do povo da Zona Rural com os moradores da sede do nosso município, estamos aqui ao lado das pessoas que verdadeiramente querem o bem para Manoel Vitorino, que desejam ver a nossa cidade crescer e se desenvolver. Chega de tanto sofrimento!!! Com a força e o apoio de todos vocês, vamos mudar essa triste realidade e fazer a nossa terra ser feliz de novo!”, afirmou o pré-candidato, sob aplausos dos presentes.

