Em Jaguaquara sobe para 04 número de casos suspeitos do Coronavírus

O número de casos suspeitos do coronavírus em Jaguaquara, cidade mais populosa do Vale do Jiquiriçá, chega a 04, conforme divulgou à Prefeitura na tarde deste sábado (21), com a publicação de um Card nas redes sociais.

As informações são limitadas, mas conforme informou um assessor, os casos suspeitos estão sendo monitorados e a Secretaria Municipal de Saúde está aguardando o resultado do material coletado e caminhado para análise no Laboratório de Saúde Pública do Estado da Bahia (Lacen), em Salvador.

Um novo decreto municipal foi publicado com algumas medidas restritivas impostas pela Prefeitura, como o fechamento do comércio. No sábado de feira, as ruas ficaram vazias, com pouquíssimas pessoas circulando nas vias de Jaguaquara. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

