Em Jequié, A Barreto Material de Construção conta com mais de 80 famílias ligadas diretamente à empresa

Em 2022, ano dos 30 anos de aniversário da Barreto, surge essa informação curiosa: Ao menos 80 famílias são afetadas diretamente pelo trabalho da Barreto Material de Construção em Jequié-BA.

Nesse número estão as famílias dos colaboradores, que (de acordo aos próprios valores da empresa) sempre foram cuidados e assistidos em primeira instância.

Agir e cuidar das famílias de dentro, para entender o real valor da família de cada cliente, faz parte do projeto de vida da Barreto Material de Construção. E em 2022 a empresa tem deixado isso cada vez mais claro.

Quem reside ou trabalha em Jequié-BA já há algum tempo, com certeza já ouviu falar da credibilidade e confiança da Barreto Material de Construção no comércio local. E isso vem não só pela compra certa, e pelos materiais de qualidade que a empresa oferece, mas também pelo cuidado com as pessoas.

Ser uma empresa de valores e de respeito foi o principal motivo para que a empresa pudesse chegar até aqui, 30 anos depois. Isso podemos afirmar.

São muitas histórias, que vêm não só das famílias dos colaboradores da empresa, mas de todas as famílias que junto com a Barreto puderam construir o seu sonho.

Muitos projetos estão vindo para esse ano, e só nos resta aguardar quais inovações a Barreto trará para nossa tão amada Jequié.

