Em Jequié (BA), PRF flagra veículo furtado há menos de 1 mês sendo transportado em caminhão cegonha

No final da manhã de ontem (16), a Polícia Rodovia ria Federal (PRF) recuperou um veículo furtado há 25 dias em São Paulo (SP). O automóvel seguia, na rodovia, sendo transportado em um caminhão cegonha, carregado com mais 11 veículos usados.

Durante a fiscalização nos veículos, realizada no KM 677 da BR 116, os agentes federais observaram que um GM/Corsa Wind apresentava sinais de adulteração nos seus elementos identificatórios. Posteriormente, a equipe constatou se tratar de um veículo furtado que transitava com placas clonadas de um Corsa de características semelhantes.

Questionado, o motorista do carreta relatou que havia sido contratado para transportar o automóvel de São Paulo para Monte Santo (BA), recebendo uma quantia de R$ 1.000,00 pelo serviço. No porta-luvas do veículo foi encontrado ainda um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) com indícios de falsificação. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários