Em menos de 48 horas, mais um homicídio no mesmo local em Jequié

No início da manhã desta quinta-feira (15), as pessoas que passavam pela Avenida Princesa Isabel, se assustaram com estampidos de tiros dentro de um estabelecimento comercial. Dois indivíduos entraram em um supermercado e deflagraram vários tiros em um homem que já estava trabalhando dentro do Açougue da empresa. O homem conhecido como “Careca”, morreu na hora e os elementos fugiram. Nesta mesma localidade, na tarde da última terça-feira 13), um outro funcionário desta mesma empresa e que também era açougueiro, foi morto a tiros ao sair para o almoço. A polícia militar já está no local, e o Departamento de Polícia Técnica está a caminho. A onda de violência em Jequié, tem assustado as pessoas. Em frente ao local dos crimes, tem uma escola municipal, onde dezenas de alunos passam diariamente. Os diretores da referida escola, decidiram liberar todos os alunos nesta manhã e suspender as aulas.

