Em nota: Prefeitura de Jequié confirma realização do São João da cidade

Depois que veio a tona em todo Brasil a investigação por parte do Ministério Público de alguns estados, sobre o valor do pagamento de cachê para artistas se apresentarem em alguns municípios. Muita especulação, politicagem e FAKE NEWS, circulou pelo Brasil. Aqui na cidade de Jequié, o São João está marcado para começar próximo dia 14 de Junho, com a Vila Junina, na Praça Rui Barbosa, e de 23 à 26 de Junho na Praça da Bandeira com a apresentação de vários artistas. Um cidadão, protocolou na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jequié, uma Ação Popular, contra a prefeitura de Jequié e o prefeito Zé Cocá (PP), com pedido de liminar, por Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos, tendo como foco os gastos com a realização dos festejos juninos de 2022 e, pedido de suspensão da festa.

Depois da notícia deste pedido de suspensão do São João 2022, em Jequié. Muitas pessoas aproveitaram a situação, para espalharem “boatos”, e deixar a grande parte dos Jequieenses apreensivos. Inclusive trabalhadores, que já estão se programando para tentarem faturar um dinheiro “extra”, no evento. Trabalhadores que já estão há quase 03 anos passando dificuldades pela pandemia da Covid-19. No dia de ontem (07), A Procuradoria Regional de Justiça, representação do Ministério Público Estadual em Jequié, decidiu pelo arquivamento da Ação Popular, que pedia o cancelamento do evento.

A prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié, em nota publicada no no site OFICIAL, confirmou que o evento será realizado em data já divulgadas e com as atrações já anunciadas pela imprensa. Informou também, que a prefeitura do município vem executando obras de infraestrutura, investindo na Educação, no Esporte e na melhoria de serviços de saúde.

