Em nota,Prefeitura de Jequié diz que diálogo com a comunidade do ”estreito”, foi acordado apoio para recuperarão da estrada

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, vem reforçando o trabalho de manutenção e recuperação de estradas rurais em várias localidades do município. Já foram executadas a recuperação de estradas no povoado da Boa Vista, povoado das Queimadas, na localidade da Pedra Redonda, da região da Tamancuda, da Santa Clara, Jiboinha, Santa Rita, Canoão, Pedra Redonda, Marieta, Brejo Novo, no Riacho do Mutum, na região da Marcela, Barrinha, Boqueirão de Florestal, Cajueiro e nos distritos de Oriente Novo, Monte Branco, Itaibó e nas localidades de Humaitá e Rio Preto do Costa, localizadas no distrito de Florestal

Como a demanda por serviços de recuperação das vias rurais está muito intensa, com as equipes de trabalho atuando em várias frentes de serviços, a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente esteve na localidade do Estreito e, em diálogo com a comunidade, acordou de prestar o apoio na recuperação da estrada, com a entrega da canalização para drenagem pluvial, cascalho e cimento e, assim, os moradores da localidade procederiam com a recuperação.

Comentários no Facebook:

Comentários