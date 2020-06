Em novo decreto feiras livres voltam a funcionar e maioria do comércio continua fechado

A Prefeitura de Jequié, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020, considerando a urgente necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública; considerando as orientações diretas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e do Governo do Estado da Bahia para que seja controlada a disseminação do vírus no município de Jequié; considerando a necessidade, através de um cronograma de medidas estruturadas e graduais, respeitadas as condições epidemiológicas e sujeitas a alterações de escalonamento, de retomada da normalidade da vida social; considerando o período de severa restrição de circulação da população de Jequié e os seus efeitos positivos para controle de disseminação e impactantes na logística da vida dos indivíduos e setor produtivo, publicou, nesta segunda-feira, 8, o Decreto Municipal 20.526, que estabelece novas medidas para funcionamento de atividades comerciais no município de Jequié durante a situação de enfrentamento ao Covid-19 e dá outras providências.

Fica suspensa, até o dia 15 de junho de 2020, a realização de toda e

qualquer atividade econômica formal e informal dos setores de serviços no

município de Jequié, incluindo ambulantes, podendo funcionar apenas os seguintes

estabelecimentos:

I – Farmácias;

II – Postos de combustíveis;

III – Supermercados, Hipermercados e mercadinhos;

IV – Padarias e delicatessens;

V – Borracharias;

VI – Distribuidor de água mineral, gás de cozinha e alimentos;

VII – Distribuidor e provedores de internet;

VIII – Hospitais e atendimentos de tratamentos contínuos a exemplo de oncologia,

hemoterapia e hemodiálise;

IX – Clínicas odontológicas, apenas para atendimento de urgência;

X – Clínicas veterinárias, apenas para atendimento de urgência e emergência;

XI – Laboratórios de análises clínicas;

XII – Serviços funerários e velatórios;

XIII – Bancos em geral, cooperativas de crédito e lotéricas;

XIV – Hotéis, Pousadas e Pensões;

XV – Empresas de segurança e vigilância;

XVI – Restaurantes, lanchonetes, quiosques e trailers, em atendimento exclusivo

por delivery e retirada;

XVII – Indústrias.

XIII – Repartições públicas e cartórios;

XIX – Estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares;

XX – Estabelecimentos de produtos agropecuários, indispensáveis à manutenção

de lavouras, rebanhos e afins;

XXI – Açougues e Peixarias, inclusive os do CEAVIG;

XXII – Farmácias de manipulação;

XXIII – Clínicas médicas em geral em geral, clínicas de fisioterapia e clínicas de

psicologia, exceto clínicas de estética;

XXV – Petshops, exclusivamente por meio de delivery e retirada;

XXVI – Óticas;

XXVII – Lojas de produtos alimentícios naturais e fitoterápicos;

XXVIII – Oficinas e Autopeças;

XXIX – Obras, empreitadas e demais setores de apoio e comercialização de

insumos atrelados ao ramo da construção civil;

XXX – Estabelecimentos que forneçam embalagens e acondicionamento de

produtos e alimentos para entrega;

XXXI – Transporte coletivo municipal;

XXXII – Serviços contábeis, advocatícios e de engenharia;

XXXIII – Empresas de manutenção e fornecimento de produtos de informática e

telefonia;

XXXIV – Feira do CEAVIG, de quarta-feira a sexta-feira, apenas para o comércio

de gêneros alimentícios. As atividades diversas ali localizadas deverão seguir o

preceituado no § 4º deste artigo;

XXXV – Feiras do largo do Joaquim Romão e Jequiezinho, apenas aos sábados e

domingos.

