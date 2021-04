Em novo decreto municipal o toque de recolher começa ás 21 horas e vai até ás 05 da manhã em Jequié

Em mais um decreto municipal publicado no dia de ontem (19), o horário do toque de recolher passa a vigorar a partir das 21H horas, até as 05H da manhã. O toque de recolher em Jequié, estava sendo ás 19 horas, depois passou a vigorar as 20 horas e ontem foi publicado o novo decreto, determinando o início para ás 21 horas.

