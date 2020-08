Em novo decreto prefeitura reabre outros setores do comércio em Jequié

Considerando especificamente os residentes – permaneça pelo menos cinco dias em cada patamar e, para o índice geral de ocupação no limite de 85% a ser considerado na retomada da etapa vermelha; Etapa Branca – essenciais com abertura permitida em todos os cenários e índices; Etapa Verde – permitida abertura com índice de ocupação de UTI menor igual a 75%; Etapa Amarela – permitida abertura com índice de ocupação de UTI menor igual a 70%; Etapa Vermelha – permitida abertura com índice de ocupação de UTI menor igual a 65%, ao longo dos cinco dias, combinado com o índice geral de 85%; considerando os dados epidemiológicos do município, aplicados aos parâmetros do supracitado plano, publicou, na tarde desta terça-feira, 4, o Decreto Municipal Nº 20.654 que estabelece medidas restritivas e complementares de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação do novo Coronavírus.

No novo decreto publicado hoje (04), está a permissão de reabertura das lojas de departamento e variedades, livros, papelaria, revistas, calçados e vestuário, varejo de móveis, design e decoração.

