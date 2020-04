Em Operação Conjunta, PRF, PF, PMBA e PMGO apreendem meia tonelada de cocaína

Um homem morreu e meia tonelada de cocaína foi apreendida em um bunker dentro de uma casa, na tarde desta quinta-feira (23), na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações da PRF, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF), da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foram até o local após denúncias de tráfico internacional de drogas no bairro Jardim Paraíso.

Ao chegar na casa, de acordo com o órgão, houve um confronto e um homem foi baleado. O suspeito foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PRF, as drogas foram encontradas em um cofre tipo ‘bunker’, que estava enterrado em um local próximo a piscina, no fundo do imóvel.

A Polícia Rodoviária Federal informou que esta foi a segunda grande ocorrência de apreensão de drogas realizada por ela nos últimos sete dias na região oeste do estado. Na última sexta-feira (17), a PRF e a Polícia Militar da Bahia apreenderam 1,5 toneladas de maconha em Formosa do Rio Preto. Informações e Foto: PRF

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários