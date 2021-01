Em outdoor Ciclistas exigem ciclovias na cidade de Jequié

Ciclistas de Jequié, cidade do interior baiano de aproximadamente cento e sessenta mil habitantes, a cerca de 400 km da capital Salvador, organizaram uma vaquinha e colocaram na principal Avenida da cidade, Av. César Borges, um outdoor exigindo políticas públicas para o ciclismo local.



Jequié, não possui ciclofaixas, ciclovias, nem sinalizações de trânsito voltadas para o ciclismo, apesar do número expressivo de ciclistas na cidade, que utilizam a bicicleta das mais variadas formas, trabalho, lazer, esporte, ciclotursimo, pedalar em grupos organizados. Não existe um censo sobre o ciclismo em Jequié.



No outdoor foi colocada uma imagem de um ciclista pedalando, sem face, pernas, e braços, em alusão a um ciclista invisível, para reivindicar das autoridades do executivo e legislativo municipal, políticas públicas para o ciclismo. (Ciclofaixas, ciclovias, placas de sinalização, incentivo ao ciclotursimo e aos grupos de pedais, apoiar os ciclistas que participam de competições esportivas, incluir a subcultura da bicicleta no currículo das escolas municipais, realização de audiências públicas para ouvir os ciclistas).



Desde o dia (04), de janeiro, quando o outdoor foi colocado no local, ciclistas passaram a fotografá-lo, compartilhando fotos em grupos de WhatsApp e redes sociais, dando visibilidade e provocando debates sobre o tema.



Assista ao vídeo produzido pelo documentarista e ciclista Dado Galvão, com participação de ciclistas de Jequié. https://youtu.be/RboKDEvrTpM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

