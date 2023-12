Em um ano de funcionamento, programa da Prefeitura de Jequié atendeu centenas de mulheres com implementação de DIU

Mulheres em fase reprodutiva assistidas pelas Unidades de Saúde do município e que atenderam aos critérios do Programa de Planejamento Familiar para utilização de Dispositivos Intrauterinos (DIU’s), vem sendo contempladas, de forma gratuita, pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, com a inserção deste método contraceptivo. A iniciativa, que é realizada todos os sábados na Unidade de Saúde da Família Senhorinha Ferreira de Araújo, no bairro Curral Novo, é coordenada pelo Departamento da Assistência em Saúde, em parceria com a enfermeira especialista da rede, Analu Santos Froes, e já alcançou 500 usuárias em apenas um ano de implementação.

A ação tem como objetivo as mulheres que já possuem vida sexual ativa e que desejam não engravidar. Além do DIU, a Secretaria de Saúde oferece, ainda, os anticoncepcionais orais e injetáveis, atendendo ao direito garantido do planejamento familiar, disponibilizando a opção de escolher diversos métodos contraceptivos para evitar uma gravidez não planejada. Para a enfermeira Analu Santos Froes, responsável pela implementação do programa, as participantes recebem orientações sobre educação em saúde e sobre uso do DIU, sua função e durabilidade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

