Em um ano o Castramóvel em Jequié já realizou mais de 2.000 mil procedimentos

Colocado em funcionamento no dia 17 de dezembro do ano passado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, o castramóvel completa um ano com mais de duas mil castrações cirúrgicas realizadas. O equipamento, que é coordenado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, tem o objetivo de fortalecer as estratégias de saúde para o controle da leishmaniose e da população de animais no município e para serem submetidos à cirurgia, os animais devem ter no mínimo seis meses e, no máximo, 10 anos.

O Castramóvel é um equipamento montado no formato de trailer, com espaço para sedação, cirurgia e repouso dos animais e, como o serviço é itinerante, vem percorrendo os bairros, tendo passado pela Praça da Bíblica, no Jequiezinho e está instalado, atualmente, na Praça Otávio Mangabeira, no Mandacaru. Após o procedimento de castração, a Secretaria de Saúde disponibiliza para o tutor, gratuitamente, um kit de medicamentos para o tratamento pós-operatório do animal.

A iniciativa já promoveu 2.130 procedimentos de esterilização, sendo 772 em gatos; 1.075 em gatas; 60 em cadelas e 223 em cães. Para participar, os tutores dos animais devem fazer um cadastro no Centro de Endemias, localizado na Avenida Circular, 179, Loteamento Vila Aeroporto, Jequiezinho, tendo em mãos o RG; CPF; comprovante de residência; Cartão SUS; Nº do NIS; e o comprovante de renda de todos os membros da família, com soma de até três salários mínimos, sendo estas as condicionantes para a participação no programa. Informações e Foto: SECOM/PMJ

