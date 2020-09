Em vídeo mulher diz que EX fonte luminosa em Jequié está com focos do Aedes Aegypti. Assista

Um vídeo que circulou nas redes sociais na tarde de ontem (02), mostra uma mulher narrando a situação que se encontra a EX fonte luminosa na praça Rui Barbosa em Jequié. No vídeo a mulher mostra várias larvas de mosquitos e, que, segundo a mulher que narra a situação seria larvas do mosquito da dengue. ( o que não podemos afirmar). Mas, o que podemos afirmar é que estivemos na praça Rui Barbosa no final da tarde de ontem (02), e registramos com a fotografia que ilustra essa matéria e realmente constatamos a situação que se encontra a EX fonte luminosa, que já foi palco de várias fotos e motivo de orgulho para moradores de Jequié e visitantes. Veja abaixo o vídeo que circula nas redes sociais em Jequié.

