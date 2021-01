Embasa atende pedido e morador agora pode tirar seu veículo da garagem

Na manhã de ontem (28), um morador da Rua Urbano de Almeida Neto, Loteamento Sol Nascente, nos procurou informando que já a quase 15 dias estava impossibilitado de retirar o seu veículo, devido a um buraco que foi feito pela Embasa, para arrumar um cano quebrado.

Logo após a publicação, a Embasa enviou homens e solucionou o problema do morador que já estava na “bronca”, com a empresa. Agradecer a Embasa por estar sempre ligada no Blog Jequié Urgente e sempre solicita com os moradores e clientes da empresa.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários