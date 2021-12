Embasa diz que problema em rede contribuí para falta D’água em alguns bairros de Jequié

A representante da Embasa, Tereza, que é gerente do escritório local da Embasa, concedeu entrevista a uma emissora de rádio local, onde ela disse que o desabastecimento de água em alguns bairros da cidade, tem sido provocados pelas fortes chuvas e pelo fato de várias redes estarem danificadas. Foi informado ainda que a Embasa tem trabalhado diariamente para tentar solucionar o problema. Várias pessoas questionaram a representante da Embasa, que bem antes das chuvas, os bairros KM 03, Mandacaru, KM 04 dentre outros bairros, as pessoas já estavam sem água. Em Jequié, mesmo com fortes chuvas ou sem chover, a reclamação da população a respeito da embasa é geral. A gerente da Embasa explicou com alguns termos técnicos o que vem acontecendo, mas, a população quer mesmo é o líquido precioso nas torneiras das suas residência. O abastecimento de água em algumas ruas da cidade, tem sido feito com ” carro pipa”.

